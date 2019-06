Standing ovation για τον Ουάιτ οι φίλοι της Ζαλγκίρις! (pic)

Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε ο Άαρον Ουάιτ στο τέλος του 3ου δεκαλέπτου του 3ου τελικού στη Λιθουανία.

Όταν έγινε αλλαγή, ο κόσμος του χάρισε ένα φοβερό standing ovation στο τελευταίο παιχνίδι του με τη Ζαλγκίρις (κερδίζει για 40 πόντους, 8 λεπτά για το τέλος), ενώ ο Σάρας τον αγκάλιασε.

Τόσο ο Ουάιτ όσο και ο Ντέιβις αναμένεται να φύγει από τη Ζαλγκίρις για ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο.

Aaron White also received standing ovations from Zalgiris fans when he was subbed out in the end of 3rdQ. Again, Saras hugged him & it seemed like to be another "thank you and good bye" moment for White. Both Davies and White are expected to leave Zalgiris for a bigger contract.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 1 Ιουνίου 2019