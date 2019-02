Ντέρμπι «αιωνίων» και Europa League σε mood «ερωτευμένων»!

Love is in the air… στο ελληνικό μπάσκετ, μία μέρα πριν την γιορτή των «ερωτευμένων». Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ανέβασαν λιγάκι τους τόνους πριν τον ημιτελικό, με όλους τους ουδέτερους να ετοιμάζονται με το ποπ κορν στα χέρια. Aς κερδίσει ο καλύτερος και το θέαμα να μας τρελάνει. Μπάσκετ χωρίς στοίχημα δεν γίνεται, ειδικά αν έχεις τόσες πολλές επιλογές. Και σκέψου τι… παπάδες μπορείς να κάνεις αν μπορείς να συνδυάσεις στοιχηματικά ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Για τους ξεχασιάρηδες, η Πέμπτη είναι μέρα γεμάτη καρδούλες κι έρωτες. Όχι δεν είναι όλοι ρομαντικοί, είναι αθεράπευτα κολλημένοι με την μπάλα. Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεπεράσει την ήττα από τον ΠΑΟΚ, αφού υποδέχεται τη Ντιναμό Κιέβου στο πρώτο ματς της φάσης των 32 του Europa League.

H ομάδα του Μάρτινς μπορεί να να εκμεταλλευτεί την έλλειψη επίσημων υποχρεώσεων των Ουκρανών το τελευταίο διάστημα, αλλά και το καυτό «Καραϊσκάκης» και να φτάσει στη νίκη. Επιπλέον στο μπάσκετ η ιστορία με το ηχητικό του Πρίντεζη μπορεί να συσπειρώσει τους Πειραιώτες και να φτάσουν σε μια μεγάλη πρόκριση στον τελικό, περνώντας από το ΟΑΚΑ.

Ολυμπιακός να νικήσει Ντιναμό και Παναθηναϊκό (21+)

Στον όμιλο οι ερυθρόλευκοι είχαν τρία over και 3 under. Αύριο θα μπουν να ψάξουν γκολ που θα τους βάλουν σε θέση ισχύος, όμως η άμυνα τους δεν εμπνέει σιγουριά, κάτι που φαίνεται σε όλα τα μεγάλα ματς φέτος, όπως το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Μην πάει στο μυαλό σας στο κακό, δεν είναι μπηχτή για τα αυτογκόλ του Βούκοβιτς.

Ολυμπιακός Vs Ντιναμό Over 2.5 και Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός Over 147.5 (21+)

Πάμε και στους πιθανούς πρωταγωνιστές. Ο Kill Bill λατρεύει να παίζει στα ντέρμπι και πάντα στα δύσκολα βγαίνει μπροστά. Από την άλλη ο Γκερέρο δεν μπόρεσε να βοηθήσει στην Τούμπα και κόντρα στους Ουκρανούς θέλει να δώσει απαντήσεις. Λέτε να είναι η μέρα τους;

Γκερέρο να σκοράρει και Σπανούλης Over 9.5 πόντους (21+)

Kάπου εδώ όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού να δείξουν κατανόηση. Δεν θέλουμε να έχουμε κόντρες. Απλά τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ, οι τελευταίες μέρες είναι κάπως περίεργες. Ήττα από τον ΠΑΟΚ που στην ουσία τους έβγαλε εκτός τίτλου, αλλά και το Κύπελλο είναι τίτλος που έχει λείψει από τους Ερυθρόλευκους. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον πως θα βρει την ποδοσφαιρική και μπασκετική ομάδα μετά την αυριανή και αποψινή μάχη αντίστοιχα. Γιατί αν χάσει και στις δύο περιπτώσεις, τότε οι φίλαθλοι του δεν θα μπορούν να απολαύσουν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, να ερωτευθούν, να αγαπήσουν!

Ολυμπιακός να χάσει απο Ντιναμό και Παναθηναϊκό (21+)