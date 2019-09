Ο Μάρκοβιτς είναι on fire με τη Βίρτους! (vid)

Ο Σέρβος γκαρντ άλλαξε φέτος παραστάσεις, αποχωρώντας από τη Χίμκι και την EuroLeague για να φορέσει τη φανέλα της Βίρτους και να παίξει υπό τις οδηγίες του Σάσα Τζόρτζεβιτς.

Δείτε τη μεγάλη εμφάνιση του Μάρκοβιτς στο 78-88 επί της Πιστόια για τη 2η αγωνιστική της Serie A.

Stefan Markovic

No Teodosic, no problem for @Virtusbo #StefanMarkovic has 26 assists in his first two games in @LegaBasketA⁩ #LBA #LBASerieA #Virtus pic.twitter.com/FETm4HQ2FB

— Stefanos Marolachakis (@marolas30) September 30, 2019