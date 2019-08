Θέλει και Τζεντίλε η Βίρτους! (pic)

Η ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς απέκτησε σπουδαία ονόματα στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι όπως τους Μίλος Τεόντοσιτς, Στέφαν Μάρκοβιτς και Βινς Χάντερ με στόχο να πρωταγωνιστήσει στη Serie A και το EuroCup.

Μάλιστα η ιταλική ομάδα ενημέρωσε πως έχει διαθέσει μέχρι στιγμής 4.051 εισιτήρια διαρκείας και συνεχίζει ενώ φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Αλεσάντρο Τζεντίλε!

Ο Ιταλός περιφερειακός αγωνίστηκε πέρσι στην ισπανική Εστουδιάντες ενώ φόρεσε τη φανέλα της Βίρτους τη σεζόν 2017-18.

Virtus Bologna is in serious talks with Alessandro Gentile due to Aradori’s departure, a source told me and @BOLaround. There’s strong optimism about the deal.

— Andrea Grossi (@andregrossi13) August 7, 2019