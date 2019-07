«Ο Αγραβάνης δεν πάει στην Κρεμόνα» (pic)

Όπως υποστηρίζει το «Sportando», η ιταλική ομάδα ήρθε σε συμφωνία με τον Ματ Τίμπι, ο οποίος αγωνίστηκε πέρυσι στην Μπουγιουκτσεκμετσέ.

Έτσι, η υπόθεση του Δημήτρη Αγραβάνη δεν μπορεί να προχωρήσει, μετά από αυτή την εξέλιξη.

Olympiacos power forward Dimitris Agravanis will not join Vanoli Cremona anymore after Matt Tiby's signing https://t.co/WlQAA7klN1

— Emiliano Carchia (@Carchia) 24 Ιουλίου 2019