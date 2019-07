«Παίρνει και Νίκολιτς η Μπολόνια» (pic)

Η ιταλική ομάδα αυτή τη φορά θα πληρώσει το buyout του Αλεξέι Νίκολιτς στην Παρτίζαν για να τον αποκτήσει, σύμφωνα με το «Sportando».

Στο ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται πως υπήρξε έντονη φημολογία για ανταλλαγή των Νίκολιτς - Κράβιτς, αλλά αυτό δεν θα συμβεί.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 24χρονος γκαρντ είχε κατά μέσο όρο 8.3 πόντους, 2.6 ασίστ και 1.9 ριμπάουντ σε 16 ματς στο EuroCup.

