Τέλος ο Πιανιτζιάνι από την Αρμάνι Μιλάνο (pic)

Οι δύο πλευρές αποφάσισαν από κοινού να χωρίσουν τους δρόμους τους και Αρμάνι Μιλάνο και Πιανιτζιάνι τελειώνουν εδώ την συνεργασία τους. Η φετινή αποτυχημένη σεζόν ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και κάπως έτσι αυτή η συνεργασία έλαβε τέλος.

Η ιταλική ομάδα ευχαρίστησε τον πρώην προπονητή της για την προσπάθεια του και τον επαγγελματισμό του.

L'Olimpia ringrazia Simone Pianigiani: interruzione consensuale https://t.co/FU4bkyrFq2

Olimpia wishes the best to Simone Pianigiani after they part ways https://t.co/JSoGJLNWyR

#WeNotMe pic.twitter.com/AxCixQXltc

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) 11 Ιουνίου 2019