Αρμάνι Μιλάνο: Ετοιμάζει επιστροφή Φιλόι (pic)

Σύμφωνα με το «Sportando», η ιταλική ομάδα θέλει να ενισχύσει το γηγενές στοιχείο, μιας και οι Αμεντέο Ντέλα Βάλε και Σιμόνε Φοντέκιο αναμένεται να αποχωρήσουν.

Έτσι, είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Άριελ Φιλόι, ο οποίος ήταν στην ομάδα από το 2008 έως το 2012 (αλλά από το 2009 ως το 2011 αγωνίστηκε δανεικός σε άλλες ομάδες).

Τις τελευταίες δύο χρονιές ο 32χρονος γκαρντ φόρεσε την φανέλα της Αβελίνο και φέτος είχε κατά μέσο όρο 9.1 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ σε 47 ματς.

Olimpia Milano, in pursuit of Italian players for the upcoming season (Della Valle and Fontecchio are expected to leave), is close to bringing Ariel Filloy back, a source told Sportando.

Filloy has played with Sidigas Avellino the past two seasons

— Emiliano Carchia (@Carchia) 27 Μαΐου 2019