Ο γαλλικός εθνικός ύμνος θα παιχτεί στα ιταλικά γήπεδα για την Παναγία των Παρισίων

Το ιταλικό μπάσκετ στέκεται στο πλευρό των Γάλλων που είδαν την Παναγία των Παρισίων να τυλίγεται στις φλόγες και να υφίσταται τεράστιες καταστροφές.

Έτσι, λοιπόν, πριν από το τζάμπολ στους αγώνες της Serie A, της Serie A2 και της Serie B θα ακουστεί η «Μασσαλιώτιδα», εκφράζοντας τη στήριξη και την αλληλεγγύη των Ιταλών στους Γάλλους.

Before next Serie A, Serie A2 and Serie B games will be played French National Anthem instead of the Italian one to show support after Notre Dame fire in Paris

— Emiliano Carchia (@Carchia) 17 Απριλίου 2019