Αποβλήθηκε από την Α2 Ιταλίας η Σιένα! (pic)

Η Σιένα «βάρεσε» διάλυση και η ομοσπονδία αποφάσισε να την αποβάλει από την δεύτερη κατηγορία της χώρας.

Τα χρέη της ομάδας ήταν αβάσταχτα και οι άνθρωποί της δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί από την ομοσπονδία η αποβολή της από την Α2.

Έτσι, η Σιένα καλείται να επιστρέψει μια μέρα στην μεγάλη κατηγορία (Lega Basket Serie A) μέσα από τις χαμηλότερες κατηγορίες.

OFFICIAL: Mens Sana Siena has been excluded from Serie A2 Girone Ovest and fined €30k.

Serie A2 Girone Ovest will finish the season with 15 teams.

All the results made by Siena have been cleared by the Sports Judge

