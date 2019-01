Αρνείται ότι έβγαλε όπλο στον Μάικ Τζέιμς η ιταλική αστυνομία (pic)

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ και νυν της Αρμάνι Μιλάνο έγραψε στο twiiter πως ο ίδιος και δυο φίλοι του έπεσαν θύματα ρατσισμού από Ιταλούς αστυνομικούς, οι οποίοι τους σημάδεψαν με όπλο.

Οι Καραμπινιέρι έδωσαν λεπτομερή εξήγηση, μετά την καταγγελία αυτή, αναφέροντας πως σταμάτησαν των Μάικ Τζέιμς και τους φίλους του για έναν τυπικό έλεγχο, κι όταν ο Αμερικανός έδειξε τα χαρτιά που ζήτησαν, τότε αυτοί έφυγαν.

Η ιταλική αστυνομία αρνήθηκε πως σημάδεψε με όπλο τους τρεις άνδρες και αν τελικώς αυτή η κατηγορία αποδειχθεί αβάσιμη, τότε ο Μάικ Τζέιμς κινδυνεύει να κατηγορηθεί για συκοφαντική δυσφήμιση, όπως τονίζει η «Gazzetta dello Sport».

Carabinieri firmly denied that they have pointed out guns at Mike James and his two friends.

They confirmed that they got out of their car and stop James and his friends for normal control routine.

Carabinieri were equipped with M12.

(Via La Gazzetta dello Sport)

— Sportando (@Sportando) 6 Ιανουαρίου 2019