Ο Αμερικανός φόργουορντ που είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις τη σεζόν 2016-17 με τη φανέλα της Μακάμπι αναμένεται να μετακομίσει στο Τορίνο!

Σύμφωνα με το Sportando και τον Εμιλιάνο Καρτσία, ο Ραντ ολοκληρώνει τη συμφωνία του με την ομάδα του θρυλικού προπονητή του ΝΒΑ και της Team USA, Λάρι Μπράουν!

Victor Rudd is finalizing an agreement with Fiat Torino, a source told @Sportando.

Rudd spent last season between Gaziantep and CSKA Moscow

— Emiliano Carchia (@ECarchia) 17 Σεπτεμβρίου 2018