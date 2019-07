Πρόκειται για τον 24χρονο γκαρντ που την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στην Χάποελ Εϊλάτ και είχε κατά μέσο όρο 17.5 πόντους και 5.7 ριμπάουντ σε 36 ματς.

Επίσης, ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας στο πρωτάθλημα του Ισραήλ για τη σεζόν 2018-19.

Joint story with @Carchia: Maccabi Tel Aviv is signing with G Elijah Bryant. He's expected to replace Michael Roll

