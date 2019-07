Μονακό: Κράτησε Ντι Μποστ, πήρε Ντίλαν Ένις (pics)

Η Μονακό επέκτεινε το συμβόλαιο του Ντι Μποστ για δύο ακόμη χρόνια, δείχνοντάς του έτσι την εμπιστοσύνη της.

Ο Αμερικανός γκαρντ άρχισε τη σεζόν στη Χίμκι (7.9π., 3.0ασ., 2.6ρ.), αλλά το Φεβρουάριο επέστρεψε στη Μονακό (11.8π., 5.2ασ., 4.0ρ.), μετά τη σεζόν 2016-17.

Επίσης, ενισχύθηκαν και με την απόκτηση του Ντίλαν Ένις, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στην Ανδόρα (12.9π., 3.3ρ., 3.0ασ.).

Dylan Ennis, Canadian-Serbian guard, is the new player of As Monaco! He played last year for Andorra, and was 2nd best five of Euro cup! #BeoBasket

