Απίστευτοι οι οπαδοί της Ζαλγκίρις: Έκαναν sold out σε παιχνίδι που είναι 3 εβδομάδες μετά! (pic)

Ίσως να είναι οι πιο πιστοί οπαδοί στην Euroleague, αφού τα sold out της Ζαλγκίρις Κάουνας διαδέχονται το ένα το άλλο. Και αν κάποιος θεωρεί λογικό να είναι το σημερινό (4/2) παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, η λιθουανική ομάδα ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.

Και μπορεί κάποιος και εδώ να πει ότι είναι λογικό, αυτό που είναι εντυπωσιακό πάντως είναι ότι το παιχνίδι είναι τρεις εβδομάδες μετά και συγκεκριμένα στις 28 Φεβρουαρίου.

Απίστευτοι:

And another #SOLDOUT is in! Zalgiris' green-and-white army did their job with more than 3 weeks to go before the match-up against @OlimpiaMI1936! pic.twitter.com/Jf1aozB8BB

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) February 4, 2020