Η Αρμάνι ανακοίνωσε τον Ντρου Κρόφορντ

Μία μέρα μετά τη νίκη της Γκαζιαντέπ επί της Φενέρμπαχτσε με πρωταγωνιστή τον Ντρου Κρόφορντ, η Αρμάνι ανακοίνωσε τη μεταγραφή του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ προστέθηκε στο ρόστερ του Έτορε Μεσίνα σε μία προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας της ομάδα από το Μιλάνο.

L'Olimpia firma Drew Crawford per la parte decisiva dell'EuroLeague https://t.co/UKPc1l98YT

Olimpia signed Drew Crawford for the last and decisive portion of the @EuroLeague season https://t.co/nsE9McUejQ#insieme #WelcomeDrew@TheRealDrewski1 pic.twitter.com/VwgNhZ4SrM

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) January 27, 2020