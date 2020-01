Μακάμπι: «Εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν Κάσπι - Ουόλτερς»! (pic)

Όπως ήταν γνωστό, ο Όμρι Κάσπι ταλαιπωρούταν από πρόβλημα στο γόνατο και υπήρχε ενδεχόμενο να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Σύμφωνα με τον Τύπο του Ισραήλ, ο 32χρονος σέντερ θα αναγκαστεί να καταφύγει στη λύση του νυστεριού και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Το ίδιο, όμως, αναμένεται να γίνει και με τον Νέιτ Ουόλτερς. Ο Αμερικανός είχε μείνει off για περίπου δύο μήνες, λόγω τραυματισμού στον μηρό, επέστρεψε, αλλά η ατυχία του «χτύπησε» ξανά την πόρτα, καθώς έχει σοβαρό πρόβλημα στον ώμο.

Omri Casspi is expected to undergo knee surgery and will be out for the remainder of the season. Nate Wolters suffered a shoulder injury and he may also not return for the rest of the campaign reports @Orshkedy https://t.co/GoTzBfeJv1

