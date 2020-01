Η ασίστ του Αλεξέι Σβεντ βρήκε πάνω στον βηματισμό τον Ντέβιν Μπούκερ ο οποίος κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι των μαδριλένων.

Δείτε τη φάση...

Get OUT of the way!

@DevinBooker31#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/RyNT4vjMzm

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 16, 2020