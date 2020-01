Στο NBA σε ορισμένες τηλεοπτικές παραγωγές οι προπονητές έχουν μικρόφωνο όπου ακούγονται όλα όσα λένε.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε κάτι παρόμοιο σε μία από τις πρόσφατες προπονήσεις της.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Σωτήρης Γεραγωτέλλης, άμεσος συνεργάτης του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Δείτε το σχετικό βίντεο...

What does a senior assistant coach do during a practice? We got Vassilis Geragotelis wired. Here's a teaser @EuroLeague pic.twitter.com/FxGF1gBDjT

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) January 16, 2020