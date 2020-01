Η Ζενίτ είχε τα ηνία του σκορ στην πρώτη περίοδο, αλλά οι Βάσκοι είχαν τη φάση του αγώνα.

Ο Ιλιμάνε Ντιοπ αρχικά πρόσφερε ένα μεγαλοπρεπέστατο κόψιμο και στον αιφνιδιασμό που ακολούθησε ο Τόκο Σενγκέλια κάρφωσε θεαματικά.

Δείτε τη φάση...

Ilimane Diop SAYS NO before @TokoShengelia23 says YES with the fast break SLAM! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/CsRgMpqBMc

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 15, 2020