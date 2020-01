Σλούκας: Το double double κόντρα στη Βιλερμπάν (vid)

Η Φενέρ επικράτησε εύκολα της Βιλερμπάν, με τον Κώστα Σλούκα να έχει 10 πόντους, 10 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Ο Έλληνας γκαρντ ήταν καθοριστικός στη νίκη των Τούρκων και η Euroleague έφτιαξε video για το double double.

Δείτε τα καλύτερα του Σλούκα.

It was LOB CITY last night in Istanbul and a large part of that was due to the vision of @kos_slou

10pts I 10ast

Finishing with a double-double Kostas was in the MOOD last night! #GameON pic.twitter.com/WxqaOT7TIf

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 15, 2020