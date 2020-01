Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ όχι μόνο βρέθηκε στην 12άδα της ΤΣΣΚΑ αλλά πήρε και χρόνο συμμετοχής από τον Δημήτρη Ιτούδη! Μάλιστα στην 3η περίοδο σημείωσε και τους πρώτους πόντους με λέι απ.

Δείτε την χαρακτηριστική φάση με το πρώτο καλάθι του Κουβανού.

Howard Sant-Roos gets his first EuroLeague points for @cskabasket #GameON pic.twitter.com/Beg9u6Gjz7

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 14, 2020