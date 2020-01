Σε αιφνιδιασμό 3-1 οι παίκτες του Ζβέζνταν Μίτροβιτς φρόντισαν να τον «εκτελέσουν» ιδανικά, με τον Ζαν Τσαρλς να καρφώνει εμφατικά στο καλάθι του Ερυθρού Αστέρα και να... παίρνει παραμάζωμα και τον Κέβιν Πάντερ!

Δείτε το φοβερό κάρφωμα.

.@LDLCASVEL everyone shares the ball on the fast break before @Jclifio SLAMS it home! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ejGZuurQVP

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 10, 2020