Euroleague: Γίνεται «2.000άρης» ο Καλάθης, ξεπερνά τον Ζήση ο Σλούκας (pics & vid)

Αρχικά, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ θα κάνει το ταξίδι για το Μιλάνο, όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι (09/01, 21:45).

Μετά το μεγάλο «διπλό» στην έδρα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, το «τριφύλλι» (10-8) θέλει ακόμα μία νίκη, για να αφήσει από κάτω του τους Ιταλούς (9-8).

Ο Νικ Καλάθης, μάλιστα, αναμένεται να φτάσει και τους 2.000 πόντους, καθώς χρειάζεται ακόμα οκτώ για να το πετύχει αυτό.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός θα πάει στην Ισπανία και την έδρα της Βαλένθια (10/01, 22:00), θέλοντας να αφήσει πίσω του τις τρεις σερί ήττες και τις... αναταραχές.

Από εκεί και πέρα, στο παιχνίδι της Μπασκόνια με την Φενέρμπαχτσε, ο Κώστας Σλούκας έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει τον Νίκο Ζήση και να μπει στην δεκάδα των καλύτερων πασέρ της διοργάνωσης, καθώς χρειάζεται ακόμα έξι ασίστ για να το κάνει αυτό.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 18η αγωνιστική.

Οι MVPs: Μάικ Τζέιμς (1η, 8η, 14η, 15η), Βασίλιε Μίτσιτς (2η, 5η), Νάντο Ντε Κολό (3η), Τόρνικε Σενγκέλια (4η, 6η), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (Οκτωβρίου), Κόρι Χίγκινς (7η), Νικ Καλάθης (9η, 17η), Λουκ Σίκμα (9η), Νίκολα Μίροτιτς (10η, Δεκεμβρίου), Σέιν Λάρκιν (11η, Νοεμβρίου), Κώστας Σλούκας (12η), Ντέβιν Μπούκερ (13η), Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς (16η).

Δεν αστοχούν σε βολή: Σέρχιο Ροντρίγκεθ (12/12), Νεμάνια Νέντοβιτς (13/13), Τζίμερ Φριντέτ (19/19), Τζέικομπ Ουάιλι (10/10), Ταϊρίς Ράις (21/21), Λούκα Βιλντόζα (30/30), Κώστας Σλούκας (36/36), Φακούντο Καμπάτσο (13/13), Τρέι Τόμπκινς (20/20), Ζακ ΛεΝτέι (19/19), Ισμαέλ Μπακό (16/16), Λιβιό Ζαν-Σαρλς (9/9), Λορένζο Μπράουν (10/10), Μάλκολμ Ντιλέινι (11/11), Τζέιμς Άντερσον (18/18), Αντριέν Μοερμάν (10/10), Βασίλιε Μίτσιτς (27/27).

Top 5 Scorers: Βασίλης Σπανούλης (4.157), Χουάν Κάρλος Ναβάρο (4.152), Γιώργος Πρίντεζης (3.112), Παούλιους Γιανκούνας (3.012), Φελίπε Ρέγιες (2.998).

Top 5 Rebounders: Φελίπε Ρέγιες (1.782), Παούλιους Γιανκούνας (1.778), Γιάννης Μπουρούσης (1.603), Άντε Τόμιτς (1.503), Μιρσάντ Τουρκσάν (1.287).

Top 5 Passers: Βασίλης Σπανούλης (1.483), Δημήτρης Διαμαντίδης (1.255), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (1.184), Τομά Ερτέλ (1.173), Νικ Καλάθης (1.160).

Top 5 Stealers: Δημήτρης Διαμαντίδης (434), Θοδωρής Παπαλουκάς (335), Πάμπλο Πριχιόνι (322), Νικ Καλάθης (285), Ρούντι Φερνάντεθ (274).

Top 5 Blockers: Φραν Βάσκεθ (249), Μπράιαντ Ντάνστον (242), Κάιλ Χάινς (223), Άλεξ Τάιους (209), Γιάννης Μπουρούσης (194).

Τop 5 Index Rating: Βασίλης Σπανούλης (3.941), Χουάν Κάρλος Ναβάρο (3.890), Δημήτρης Διαμαντίδης (3.806), Φελίπε Ρέγιες (3.753), Παούλιους Γιανκούνας (3.684).

