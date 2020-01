Μήνυμα ενότητας από τον Σέρχιο πριν από τον Παναθηναϊκό: «Η ομάδα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ» (pics)

Αφορμή για το μήνυμα ενότητας του «Τσάτσο» αποτέλεσε η νέα ήττα της Αρμάνι από την Καντού για το ιταλικό πρωτάθλημα. Ο Ισπανός γκαρντ έγραψε χαρακτηριστικά στα social media:

«Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς αλλά δουλεύουμε καλά. Μερικές φορές τα αποτελέσματα δεν αντικατοπτρίζουν τη δουλειά που κάνουμε, αλλά θέλω να πω ότι αυτή η ομάδα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ. Έχουμε τις δύο διοργανώσεις μπροστά μας και θα παίζουμε σε όλα τα ματς σαν να είναι το τελευταίο μας. Η ήττα από την Καντού πρέπει να αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο για μας ώστε να βελτιωθούμε ενόψει του β' γύρου».

Υπενθυμίζουμε ότι ακολουθεί η αναμέτρηση της Αρμάνι με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ (9/1, 21:45) στο Μιλάνο για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.

Ieri abbiamo finito il primo girone di campionato. La strada è ancora lunga ma stiamo lavorando molto bene. A volte i risultati in una partita non riflettono questo lavoro però voglio dire che questa squadra non mollerà mai.

Siamo fatti per competere in entrambi i campionati e lo faremo ogni giorno come se fosse l’ultimo.



Ieri è stata dura perdere il derby contro Cantù ma questa sconfitta deve essere una motivazione in più per migliorare e affrontare

insieme il secondo girone di campionato.

— Sergio Rodriguez (@SergioRodriguez) January 6, 2020