Δείτε με άλλο μάτι το φοβερό ρεκόρ του Βασίλη Σπανούλη ο οποίος πέρασε στην πρώτη θέση των καλύτερων σκόρερ όλων των εποχών στην EuroLeague, το «διπλό» του Παναθηναϊκού στο Καλίνινγκραντ αλλά και όλα όσα δεν «έπιασαν» οι κάμερες των αγώνων.

When the All-Time scoring record is beaten it's bound to be memorable



Round 17 will go down in history! #GameON pic.twitter.com/XZd5tvmcZ6

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 5, 2020