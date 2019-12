Πιτίνο: «Ώρα να βελτιωθούμε και φέτος» (pic)

Οι… πράσινοι υποδέχονται την Πέμπτη την Ρεάλ στο ΟΑΚΑ για την 16η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ρικ Πιτίνο να περιμένει βελτίωση της ομάδας του. Συγκεκριμένα ο Αμερικανός προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter: «Πέρσι τέτοια εποχή, ήμασταν στο 6-8. Τώρα είμαστε στο 9-6. Πέρσι βελτιωθήκαμε πραγματικά. Ώρα να το κάνουμε και φέτος».

Last year at this time we were 6-8. Now we are 9-6. Last year we really improved. Time to make it happen @paobcgr

