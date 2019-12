Μακάμπι: Ο Μπλακ έβαλε «φωτιά» με ανάρτησή του και μετά την διέγραψε! (pic)

Ο Ταρίκ Μπλακ ταλαιπωρείται τις τελευταίες εβδομάδες από τραυματισμό στο γόνατο και η ομάδα του Τελ Αβίβ ενημέρωσε πως ο παίκτης της θα χρειαστεί ακόμα τέσσερις εβδομάδες, προκειμένου να επιστρέψει στη δράση.

Ωστόσο, ο ίδιος με ανάρτησή του έβαλε... φωτιά, αφού υποστήριξε πως αναχωρεί για το Λος Άντζελες, όπου και θα συνεχίσει την αποθεραπεία του, αναφέροντας πως μπορεί να μείνει off έως και τρεις μήνες, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Μετά τον χαμό που προκλήθηκε, ο Αμερικανός διέγραψε την ανάρτησή του.

According to @TarikBlack25 he will be heading to LA with his family for the recovery process from his injury and may be out for 3 months according to the doctors. IG post below. pic.twitter.com/7Jm0ltuTck

— Israel Sports Rabbi (@thesportsrabbi) December 25, 2019