Συγκεκριμένα η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έκανε ολέθριο λάθος στην επαναφορά, με τον βραχύσωμο Τούρκο να κλέβει τη μπάλα και να την «μπουμπουνίζει» πίσω από το κέντρο, στην πιο θεαματική φάση του αγώνα.

Δείτε τι έβαλε!

Seconds on the shot clock, still within his own half?

Not a problem for @Dogusbalbay who BEATS the buzzer with a spectacular SHOT!

ICE in his veins! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/42yPsbGag3

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 20, 2019