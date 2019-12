Ρεάλ: Έχει την καλύτερη έδρα το 2019 και απειλεί το μεγαλύτερο σερί νικών!

Το πρότζεκτ του «όλοι εναντίον όλων», σε έναν μαραθώνιο κανονικής περιόδου εφαρμόστηκε αρχικώς τη σεζόν 2016-17 με ιδιαίτερη επιτυχία αναδεικνύοντας το δίκαιο του πράγματος και καθιστώντας την EuroLeague ως την πιο ανταγωνιστική λίγκα του κόσμου, όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους!

Τα νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά το σύστημα διεξαγωγής «υποχρέωσαν», ουσιαστικά, τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν περισσότερο τη διοργάνωση ενώ τα νούμερα σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο από τη στιγμή που ο κόσμος έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

«Η EuroLeague είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Είναι ένα πρωτάθλημα που διαφημίζει το άθλημα. Μετά το ΝΒΑ είναι το καλύτερο πρωτάθλημα. Θεωρώ πως το υψηλό επίπεδο της EuroLeague είναι ένα προϊόν το οποίο πρώτα απ' όλα χαίρεται να το βλέπει όλος ο κόσμος. Ο φίλαθλος κόσμος όχι μόνο της Ευρώπης, απολαμβάνει όλα τα παιχνίδια της EuroLeague. Έχει ξεχωρίσει το πρωτάθλημα αυτό και πιστεύω πως με τον νέο σύστημα διεξαγωγής, το πρωτάθλημα έχει γίνει ακόμη πιο συναρπαστικό» είχε αναφέρει σχετικά ο Γιάννης Σφαιρόπουλος για τα δεδομένα που ισχύουν τα τελευταία χρόνια.

Πόσο εύκολο όμως είναι για μια ομάδα να πετύχει συνεχόμενο αριθμό νικών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση απέναντι σε συλλόγους top επιπέδου, έχοντας παράλληλα και τις υποχρεώσεις στο εθνικό πρωτάθλημα της; Πόσο συχνό φαινόμενο είναι για ένα κλαμπ να κάνει σερί σε μια τόσο ανταγωνιστική διοργάνωση, με μαζεμένους αγώνες και ταξίδια ενώ μπαίνει στην εξίσωση το ζήτημα των τραυματισμών και της κόπωσης;

Φέτος, λοιπόν η Ρεάλ μετράει αισίως 8 συνεχόμενες νίκες. Σε περίπτωση νίκης επί της Αρμάνι (17/12, 22:00), η ομάδα του Πάμπλο Λάσο θα φτάσει τις 9 σερί νίκες και θα ισοφαρίσει το ρεκόρ της στη διοργάνωση από τη σεζόν 2016-17, μεταξύ 15ης και 23ης αγωνιστικής.Πάντως το μεγαλύτερο σερί νικών στο νέο φορμάτ EuroLeague ανήκει στη Φενέρμπαχτσε. Πέρσι η ομάδα της Κωνσταντινούπολης μέτρησε 12 συνεχόμενες νίκες μεταξύ 5ης και 16ης αγωνιστικής!

Στα της Ρεάλ Μαδρίτης, οι blancos έχουν μετατρέψει το WiZink Center σε «κάστρο» μέσα στο 2019 αφού σε σύνολο 17 αγώνων, έχει απολογισμό 16 νίκες και μόλις μια ήττα! Η μοναδική ομάδα με έφυγε με το «διπλό» από την ισπανική πρωτεύουσα ήταν η Ζάλγκιρις στις 4/4/2019, στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της regular season! Οι Λιθουανοί επικράτησαν με σκορ 86-93, έχοντας ως κορυφαίο σκόρερ τον Μπράντον Ντέιβις (27π., 10ριμπ.) σημειώνοντας την πρώτη νίκη τους στη Μαδρίτη έπειτα από τη σεζόν 1999-00!

Το 16-1 της Ρεάλ Μαδρίτης στο WiZink Center το 2019

03/01/2019 vs Μακάμπι Τελ Αβίβ 91-79

10/01/2019 vs Ολυμπιακός 94-78

24/01/2019 vs Αναντολού Εφές 92-84

22/02/2019 vs Μπάγερν Μονάχου 91-78

07/03/2019 vs Φενέρμπαχτσε 101-86

20/03/2019 vs Αρμάνι Μιλάνο 92-89

04/04/2019 vs Ζάλγκιρις 86-93

17/04/2019 vs Παναθηναϊκός 75-72

19/04/2019 vs Παναθηναϊκός 78-63

03/10/2019 vs Φενέρμπαχτσε 81-77

10/10/2019 vs Μακάμπι Τελ Αβίβ 86-85

01/11/2019 vs Άλμπα Βερολίνου 85-71

14/11/2019 vs Μπαρτσελόνα 86-76

19/11/2019 vs Χίμκι 104-76

22/11/2019 vs ΤΣΣΚΑ Μόσχας 97-81

05/12/2019 vs Βαλένθια 111-99

15/12/2019 vs Ολυμπιακός 93-77