Σφαιρόπουλος: Το πιο υψηλό συμβόλαιο στην ιστορία της Μακάμπι! (pic)

Ο 52χρονος προπονητής επέκτεινε το συμβόλαιο του με την «ομάδα του λαού» ως το 2023 και σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο Roi Cohen, είναι ο καλύτερα αμειβόμενος κόουτς στην ιστορία της Μακάμπι!

Ο Σφαιρόπουλος θα λάβει περίπου 750.000 δολάρια ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια, έχοντας μπροστά του την υπέρτατη πρόκληση, οδηγώντας ξανά τη Μακάμπι στην ελίτ της EuroLeague.

Giannis Sfairopoulos's new contract with Maccabi Tel Aviv is the highest contract ever paid to a head coach in the club, approx. 750k per season

— Roi Cohen (@RoiCohen99) December 15, 2019