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Sold out το Φενέρ - Εφές! (pic)

H Φενέρ υποδέχεται την Εφές (19:45), ένα ματς που θα είναι sold out όπως ανακοίνωσαν οι γηπεδούχοι.

Sold out το Φενέρ - Εφές! (pic)

Ζήσε τη δράση της Euroleague! 21+ ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ

Καρφίτσα δεν θα πέφτει στο ματς της Φενέρ με την Εφές.

Η ομάδα του Ομπράντοβιτς και του Σλούκα ανακοίνωσε το sold out για το ματς της 13η αγωνιστικής της Euroleague.

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