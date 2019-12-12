Sold out το Φενέρ - Εφές! (pic)

Καρφίτσα δεν θα πέφτει στο ματς της Φενέρ με την Εφές.
Η ομάδα του Ομπράντοβιτς και του Σλούκα ανακοίνωσε το sold out για το ματς της 13η αγωνιστικής της Euroleague.
Φοβερή ατμόσφαιρα περιμένουμε στον τούρκικο εμφύλιο
Bu akşam 20:45’te @UlkerSportArena'da oynanacak Anadolu Efes maçımızın satışa açılan biletlerinin tamamı tükenmiştir.
Taraftarlarımıza, takımımızı destekleme konusunda göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz! #NeverEnough #SarıGiyGel pic.twitter.com/s5bHyiqgBY
— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 12, 2019