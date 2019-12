Η Ζάλγκιρις υποδέχεται τη Βαλένθια (13/12) στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague κι ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για τον αγώνα με τους Ισπανούς εξαντλήθηκαν.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει ρεκόρ 3-9 και η Βαλένθια 4-8.

Shout-out to everyone who will be in @ZalgirioArena this FridayYou've made it another #SOLDOUT in the @EuroLeague! ? pic.twitter.com/VwPJcViUgz

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) December 10, 2019