Ο Σέιν Λάρκιν είναι σε καταπληκτική κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Στα ματς της Αναντολού Εφές σκοράρει όποτε θέλει και όπως θέλει.

Στην τελευταία προπόνηση της τουρκικής ομάδας το έκανε «λύσσα» πάντως αφού μετά από διαδοχικές ντρίμπλες κλώτσησε τη μπάλα με το δεξιό του πόδι κι ευστόχησε με αυτόν τον τρόπο σε τρίποντο!

Δείτε το στιγμιότυπο..

Finding new ways to get buckets .. @AnadoluEfesSK pic.twitter.com/fQuhceYCbO

— Shane Larkin (@ShaneLarkin_3) December 9, 2019