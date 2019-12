Ράις: «Ο Φριντέτ μπορεί να πετύχει 20 σερί τρίποντα μόλις ξυπνήσει»! (pic)

Ένας ακόλουθός του στο twitter, μετά την «καυτή» του εμφάνιση με 41 πόντους και 8/16 τρίποντα κόντρα στον Ολυμπιακό, τον ρώτησε: «Ποιος νικάει σε διαγωνισμό τριπόντων στην προπόνησης Εσύ ή ο Τζίμερ;».

Ο Ράις απάντησε, λέγοντας: «Αυτό δεν είναι καν ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί. Ο Τζίμερ μπορεί να πετύχει 20 σερί τρίποντα αμέσως μόλις σηκωθεί από το κρεβάτι!».

That’s not even a question for me to answer. Jimmer can hit 20 straight right out of the bed. https://t.co/j6UZ3QuiIn

— Rese (@ReseRice4) December 9, 2019