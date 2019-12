Ο πάλαι ποτέ Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού «πόσταρε» την ανάρτηση του Μάριο Χεζόνια και θυμήθηκε το δικό του πέρασμα από το ΟΑΚΑ.

«Αν υπάρχει κάτι που μου έχει λείψει από τα χρόνια που έπαιζα, είναι αυτό το γήπεδο. Σπέσιαλ!» και συνδύασε την ανάρτησή του μαζί με τριφύλλια.

If there is 1 thing I miss about playing, it’s this arena!! Special https://t.co/BDcpM8KDFY

— Drew Nicholas (@DrewNicholas12) December 8, 2019