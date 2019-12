Ράις: «Τρελάθηκε» με τον κόσμο του Παναθηναϊκού, αποθεώθηκε από Χεζόνια! (pic & vid)

Την λατρεία του για τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του έδειξε για άλλη μια φορά ο Μάριο Χεζόνια μέσω ενός video που ανέβασε από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ταϊρίς Ράις βρήκε και πόσταρε το video του Κροάτη, γράφοντας «ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω τι έγινε». Αμέσως ο παίκτης των Μπλέιζερς τον αποθέωσε για την εκπληκτική εμφάνιση του.

Ο Ράις σταμάτησε στους 41 πόντους, ισοφαρίζοντας την 2η καλύτερη εμφάνιση στην ιστορία της Euroleague.

Still can’t believe what just happened in there. https://t.co/vT5kZHePGS

