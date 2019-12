ΤΣΣΚΑ - Ζαλγκίρις 85-82: Η νικητήρια «βόμβα» του Τζέιμς! (vid)

Απίστευτα τα πράγματα που κάνει ο Αμερικανός γκαρντ!

Ο Μάικ Τζέιμς έδειξε την κλάση του για ακόμα ένα παιχνίδι και σε κρίσιμη στιγμή αποτέλεσε τον «ήρωα» της ΤΣΣΚΑ, στο παιχνίδι με την Ζαλγκίρις.

Με 4.2 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ το... μπουμπούνισε, για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

.@TheNatural_05 BEATS THE BUZZER TO WIN IT IN OT! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ZO9uAeEIW6

