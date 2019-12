Στα δίχτυα της μαφίας!

Την Τετάρτη το πρωί που ο Ρικ Πιτίνο βρέθηκε σε έναν πολύ οικείο του χώρο ξεσάλωσε!

Κανονικά έπρεπε να γράψω ότι ξεσέλωσε, διότι αυτά που οπλίζουν σήμερα τη γραφίδα μου ελέχθησαν στον Ιππόδρομο του Μαρκόπουλου όπου φιλοξενήθηκε η εκδήλωση του ΟΠΑΠ για τις ακαδημίες του μπάσκετ και ως γνωστόν ο προπονητής του Παναθηναϊκού το ΄χει το θέμα!

Το ‘χει διότι είναι αφενός λάτρης των ιπποδρομιών και αφετέρου ιδιοκτήτης αλόγων που τρέχουν σε κούρσες, μάλιστα στις 13 του περασμένου Μαρτίου είχε ανεβάσει τη φωτογραφία μιας φοράδας, γράφοντας από κάτω «Ο επόμενος σπουδαίος αθλητής του Παναθηναϊκού έρχεται τον Αύγουστο»!

Ύστερα από τέσσερα λεπτά εξήγησε τι εννοούσε: θα ονόμαζε τη φοράδα «Princess PAO»!

Δεν ξέρω αν η φοράδα θα ξαναγεννήσει, αλλά εάν κι εφόσον συμβεί αυτό τότε μπορεί να ονομάσει τα αλογάκια «Μafia Panathinaikos» και Mafia Olympiacos»!

Aυτά δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, αλλά συνάγονται από τα συμφραζόμενα, όπως τα διεκτραγώδησε κιόλας ο ίδιος χθες…

«Αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ με κάνουν να νιώθω σαν τον Αλ Πατσίνο» είπε από του βήματος ο Ρικ, με διερμηνέα τον Γιώργο Παπαγιάννη. «Υπάρχει, λοιπόν, μια σκηνή στο «Νονό Νο 3” στην οποία λέει «μόλις βγήκα από τη μαφία και τώρα με ξαναφωνάζουν πίσω”. Κι εγώ έφυγα από τη μαφία που είναι τα ματς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και με ξαναφώναξαν πίσω»!

Tι λες τώρα!

Πιτίνο είναι, θα μου πεις, ό,τι θέλει λέει!

Ο Ρικ το έχει το θέμα, πολλώ λογιώ κιόλας και γι αυτό άλλαξε ρόλους με τον Αλ και αποφάσισε να τον υποδυθεί στην μπασκετική σκηνή και από Πιτίνο να γίνει Πατσίνο!

Ταιριάζουν άλλωστε σε πολλά πράγματα: τον 67χρονο Ρικ και τον 79χρονο Αλ τους χωρίζουν τα επαγγέλματα και δώδεκα χρόνια στην ηλικία, αλλά τους ενώνουν η αμερικανική υπηκοότητα, η ιταλική καταγωγή, η γενέτειρα Νέα Υόρκη, η χαρισματικότητα, τα βραβεία, η ένδοξη καριέρα, η διασημότητα και δεν συμμαζεύεται…

Δεν ξέρω από πούθε στην Ιταλία βαστάει η σκούφια του ηθοποιού, αλλά εκείνη του προπονητή είναι αναντάμ παπαντάμ μαφιόζικη: ο Πιτίνο έλκει την εκ πατρός καταγωγή του από τις Συρακούσες της Σικελίας, όπου, ως γνωστόν, άνθησε η ιταλική μαφία και από εκεί άπλωσε τα πλοκάμια της στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο και αλλαχού…

Για να μείνω στην περιβόητη ατάκα, όντως είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές στην τριλογία του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Δεν φτάνει βεβαίως εκείνη στην οποία ο Μάρλον Μπράντο (υποδυόμενος τον αρχηγό της οικογένειας Ντον Βίτο Κορλεόνε) λέει «I’m gonna make him an offer he can’t refuse» (εννοώντας το συμβόλαιο θανάτου), αλλά και εκείνη του γιου του, Μάικλ Κορλεόνε είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο…

«Just when I thought I was out, they pull me back”, ο μεθερμηνευόμενοn, «πάνω που νόμιζα ότι είμαι έξω (από τη μαφία και από αυτές τις δουλειές) με τραβάνε πάλι μέσα»!

Την ατάκα αυτή ο Αλ Πατσίνο την αρθρώνει στο τελευταίο μέρος της τριλογίας που γυρίστηκε το 1990 (όταν ο Πιτίνο καθόταν στον πάγκο του Κεντάκι) και είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, «θέλω να αγιάσω και οι διάολοι δεν μ’ αφήνουν»!

Κάθε μαφιόζικη φαμίλια έχει τον αρχηγό και τα μέλη της, αλλά πάντοτε ήταν χρειαζούμενος και ένας consigliere: τουτέστιν αυτός που συμβουλεύει τον Ντον και επιλύει κιόλας τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν στους κόλπους της οικογένειας…

Μένοντας λοιπόν σε αυτό το μαφιόζικο πνεύμα, αναρωτιέμαι ποιοι μπορούν να παίξουν τον ρόλο του consigliere στην αυριανή μάχη: εάν πάντως ο Πιτίνο διεκδικεί για τον Παναθηναϊκό τον κυρίαρχο ρόλο σε αυτή τη μάχη για το πάνω χέρι στην εξουσία, τότε ο Ολυμπιακός μπορεί να αντιπαραβάλει κάμποσους πράκτορες που φιλοδοξούν να παίξουν τον ρόλο του Κέβιν Κόστνερ!

Το εννοώ αυτό, διότι κατά μία σατανική σύμπτωση, τέσσερις- πέντε παίκτες του Ολυμπιακού έχουν γονείς με τη στενή ή την ευρεία έννοια του αστυνομικού και θα ήθελαν να αναβιώσουν μια άλλη κινηματογραφική ατάκα από το περιβάλλον της μαφίας…

Στην ταινία που γύρισε ο Μπράιαν Nτε Πάλμα το 1987, ο ειδικός πράκτωρ της υπηρεσίας ποτοαπαγόρευσης του FBI (τον οποίο υποδύεται ο Κόστνερ) κτυπά το κουδούνι του σπιτιού στο οποίο μένει ο Αλ Καπόνε (Ρόμπερτ Ντε Νίρο) και λέει στη σπιτονοικοκυρά ότι «λέγομαι Ελιοτ Νες και πείτε στον κύριο Καπόνε ότι πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό»!

Όντως επρόκειτο για κάτι πολύ σοβαρό, διότι ο Νες συνέλαβε τον μαφιόζο, όχι για τα πλείστα όσα εγκλήματα είχε διαπράξει αλλά με την κατηγορία της φοροδιαφυγής, τον έστειλε στις φυλακές της Ατλάντα και ύστερα στο Αλκατράζ και τον αποτέλειωσε…

Αστυνομική ιδιότητα, λοιπόν, έχουν ή (βγήκαν στη σύνταξη, αλλά) είχαν και οι δυο γονείς του Γουέιντ Μπόλντγουιν (η μητέρα του ως πράκτωρ του FBI και ο πατέρας του στη Δίωξη Ναρκωτικών) και οι μπαμπάδες του Κώστα Παπανικολάου, του Μπράντον Πολ και του Αντώνη Κόνιαρη, που υπηρετεί στο Ναύσταθμο Χανίων!

Τέσσερις επιβεβαιωμένοι, μπορεί και πέμπτος, καθόσον ο μπαμπάς του Αλέξανδρου Βεζένκοφ, ο Σάσο αγωνιζόταν στη Λέφσκι Σπαρτάκ, που ήταν ανέκαθεν η ομάδα της βουλγαρικής αστυνομίας!

Ποιος θα ‘ναι λοιπόν ο consigliere του Πιτίνο και ποιος του

Κεμζούρα στην αυριανή μάχη;

Πέρα από τους συνήθεις υπόπτους, τους παίκτες οι οποίοι έχουν ούτως ή άλλως πρωταγωνιστικό ρόλο, προκρίνω δυο που διεκδικούν αυτό τον ρόλο και δεν θα συνιστά κιόλας έκπληξη εάν ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του: από πλευράς οικοδεσποτών ο Ταϊρίς Ράις και στην αντίπερα όχθη ο Γουέιντ Μπόλντγουιν.

Διαλέγω δυο αουτσάιντερ και μάλιστα γκαρντ διότι η ιστορία αποδεικνύει ότι τα μεγάλα ματς τα κρίνουν ως επί το πλείστον οι περιφερειακοί παίκτες και αμφότεροι βρίσκονται σε ανοδική πορεία τον τελευταίο καιρό…

Ο 32χρονος, μικρός το δέμας και πρώην συμπαίκτης του Σχορτσανίτη (Μακάμπι), του Βεζένκοφ και του Περπέρογλου (Μπαρτσελόνα επί Μπαρτζώκα), του Ζήση και του Ρούμπιτ (Μπάμπεργκ) Ράις πέρασε επί ημερών Πεδουλάκη, μια γαστρεντερίτιδα, έμεινε στα πιτς, έχασε έξι κιλά και οπισθοχώρησε. Ωστόσο επέστρεψε δριμύτερος και ανέκτησε τον ρόλο του που δεν είναι κομπάρσου, αλλά πρωταγωνιστή, είτε καλείται να αναπληρώσει τον Καλάθη, είτε παίζει μαζί του στην ίδια πεντάδα.

Διάβολε, δεν είναι δα και… πουθενάς ο Ράις, που παρεμπιπτόντως άρχισε την επαγγελματική καριέρα του (μετά την αποφοίτηση του από το Boston College) τη σεζόν 2009-10 στον Πανιώνιο και κουβαλάει ένα σωρό από δάφνες: Πρωταθλητής της Euroleague και του Eurocup και MVP του Final 4 της Εuroleague, των τελικών του Eurocup και του περυσινού Basketball Champions League.

Στην απέναντι πλευρά ο Μπόλντγουιν ενέπιπτε για πολύ καιρό στην κατηγορία των άφαντων και βρισκόταν με το χέρι στο πόμολο της πόρτας της εξόδου, αλλά αίφνης μεταμορφώθηκε επί τα βελτίω και έγινε ένας άλλος παίκτης!

Είτε επειδή και ο άγιος φοβέρα θέλει (όντας υπό διωγμόν), είτε διότι δεν τα βρήκε με τον Ολυμπιακό στην αποζημίωση και του κατσικώθηκε, είτε λόγω της προσέγγισης του Κεμζούρα, ο πρώην παίκτης των Γκρίζλις και των Μπλέιζερς έμεινε στον Πειραιά και έστω και καθυστερημένα δείχνει το ποιόν του…

Παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, έχει μεγάλο κορμί και είναι καλός αμυντικός (ο μεθερμηνευόμενον θα χορεύει αύριο τάνγκο με τον Καλάθη), ενώ κόντρα στην Μπάγερν απέδειξε κιόλας ότι μπορεί να σκοράρει με συνέπεια.

Τα υπόλοιπα επί του παρκέ και επί της οθόνης. Καλό ντέρμπι να ‘χουμε…