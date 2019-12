Η συμβουλή του Σκόλα: «Προσέχετε διατροφή και ύπνο» (vid)

Ο Λούις Σκόλα ρωτήθηκε για τι συμβουλή που θα έδινε στους νέους παίκτες.

Ο Αργεντινός σέντερ της Αρμάνι τόνισε πως, «θα πρέπει με ό,τι καταπιάνονται να ξέρουν για ποιο λόγο. Η διατροφή είναι ολύ σημαντική. Τι τρώνε και γιατί το τρώνε. Επίσης θα πρέπει να κοιμούνται καλά, να προπονούνται καλά. Ο,τι κάνουν να το κάνουν καλά».

Kids, if you wanna reach the top, you might want to listen to this bit of advice from @LScola4 #GameON pic.twitter.com/kJHRp8fT6w

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 4, 2019