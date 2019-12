Όπως ανέφερε ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ούρμπονας, ο Γκριγκόνις θα υποβληθεί σε επέμβαση στο πόδι του και θα μείνει τρεις μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Αν μη τι άλλο πρόκειται για τεράστιο πλήγμα για την Ζάλγκιρις, πολλώ δε μάλλον τη δεδομένη χρονική στιγμή που πάει από το κακό στο χειρότερο έχοντας 3 νίκες σε 11 ματς.

Zalgiris G Marius Grigonis will need foot surgery and most likely will miss around 3 months, according to sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) December 3, 2019