Η ανάρτηση του Λάρκιν για το ρεκόρ: «Δεν έχω λόγια, σας ευχαριστώ» (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ το ρεκόρ πόντων στην EuroLeague σημειώνοντας 49 κόντρα στην ομάδα του Μονάχου, ενώ ισοφάρισε το ρεκόρ με τα περισσότερα τρίποντα ευστοχώντας 10 φορές έξω από τα 6.75 μέτρα.

«Δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη και που μοιραστήκατε μαζί μου αυτήν την φανταστική νύχτα. Όμως, μόλις ξεκινήσαμε»

Speechless .. thank you all for the support and for sharing the amazing night with me! Butttttt…. we just getting started @euroleague @anadoluefessk #goefes #istanbul pic.twitter.com/TId4cRECw0

— Shane Larkin (@ShaneLarkin_3) November 29, 2019