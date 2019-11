Ζαλγκίρις: Εκτός για τουλάχιστον δύο μήνες ο Γκριγκόνις! (pic)

Ο 25χρονος γκαρντ/φόργουορντ ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο πόδι και απουσίασε από την αναμέτρηση με την Άλμπα στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα στερηθεί τις υπηρεσίες του παίκτη του για τους επόμενους δύο μήνες τουλάχιστον.

Ο Γκριγκόνις είναι ο δεύτερος σκόρερ της Ζαλγκίρις, με 11.5 πόντους κατά μέσο όρο, σε 10 ματς.

Big injury concerns for Zalgiris Kaunas. Marius Grigonis might be out for 2 months because of a foot injury, sources confirmed. Grigonis was the 2nd best scorer and the 2nd most efficient player for Zalgiris.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) November 29, 2019