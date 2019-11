Ο Αμερικανός σουτέρ μονοπώλησε το ενδιαφέρον στην αναμέτρηση με τους Βάσκους και έδωσε το... σύνθημα για τη νίκη.

Ο Φριντέτ αγωνίστηκε για 28:29 και μέτρησε 21 πόντους με 4/5 τρίποντα, ενώ πήρε 4 ριμπάουντ κι έδωσε 5 ασίστ.

Δείτε την εμφάνισή του!

Jimmer Fredette (⁦@jimmerfredette⁩)

⁦@paobcgr⁩ ⁦@Baskonia⁩

21 PTS | 4/5 3P | 5 AST | 22 EFF

Fredette had his best game in ⁦@EuroLeague⁩ at ⁦@RealPitino⁩ debut!#paokba #paobc #panathinaikos #EuroLeague pic.twitter.com/atoSwJtCIQ

— Stefanos Marolachakis (@marolas30) November 29, 2019