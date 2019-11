Με το σκορ στο 11-4 υπέρ της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα και με 05:35 να απομένουν για το τέλος της πρώτης περιόδου, το Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια διεκόπη.

Αιτία ήταν πρόβλημα στο «24άρι», με τους τεχνικούς να μην έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να το διορθώσουν.

Update: Μετά από σχεδόν μία ώρα, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και η αναμέτρηση άρχισε.

The game @kkcrvenazvezda - @valenciabasket has suffered more than 40 mins of delay due to the malfunction of technical equipment, we apologize to fans for the inconvenience.

