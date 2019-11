Ο Τέιλορ Ρότσεστι πήγε προς το καλάθι, αλλά με τρεις παίκτες πάνω του, έβγαλε μια ωραία πάσα για το κάρφωμα του Ουίλι Ριντ.

Δείτε τη φάση

.@Trochestie hangs it up for Willie Reed to SLAM home the Alley-Oop! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/AzM4ZLu2jq

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 21, 2019