Μπάγερν - Ολυμπιακός: Ο Πρίντεζης έφτασε τα 1.000 δίποντα στην EuroLeague (vid)

Ο Έλληνας φόργουορντ έγινε πρόσφατα ο τρίτος παίκτης της EuroLeague έπειτα από τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο και τον Βασίλη Σπανούλη που ξεπέρασε τους 3.000 πόντους (σήμερα το πέτυχε ο Παούλιους Γιανκούνας).

Kόντρα στην Μπάγερν έφτασε τα 1.000 δίποντα στη διοργάνωση κι έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης που το πετυχαίνει μετά από τον Άντε Τόμιτς (1.092).

Δείτε το ιστορικό καλάθι του Πρίντεζη

Georgios Printezis makes two-point shot, number 1000 and does so in STYLE! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/uPQ6qa3UT0

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2019