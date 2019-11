Για ακόμα μια φορά οι Λιθουανοί έδειξαν πόσο αγαπούν την ομάδα τους και η Ζαλγκίρις Κάουνας ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, για την 9η αγωνιστική της Euroleague, θα είναι sold out.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει αποδείξει ότι έχει πιστούς οπαδούς και βρίσκονται πάντα στο πλευρό της ομάδας τους.

Check check check! @EuroLeague game against Panathinaikos is another #SOLDOUT! pic.twitter.com/SIuGT3pQpq

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 19, 2019