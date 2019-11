Τραυματίστηκε και μένει εκτός για 1 με 2 εβδομάδες ο Πονίτκα

Χωρίς τον Ματέους Πονίτκα θα πρέπει να πορευτεί η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, αφού ο Πολωνός φόργουορντ έπαθε θλάση στην χθεσινή προπόνηση της ρωσικής ομάδας και θα χρειαστεί να μείνει εκτός για μια με δύο εβδομάδες.

Ο παίκτης θα χάσει σίγουρα τα παιχνίδια με Βαλένθια και Μπασκόνια και από εκεί και πέρα θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Sad news. Mateusz Ponitka got injured yesterday at the practice and is out for today's game.

He's going to miss 7-12 days due to muscle hit. pic.twitter.com/qoSHdPkuZ1

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) November 19, 2019