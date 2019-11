Το παιχνίδι της Χίμκι με την Αρμάνι είχε μεγάλη παραγωγικότητα στο ξεκίνημα της αφού στην πρώτη περίοδο μπήκαν 47 πόντοι.

Το πρώτο καλάθι πάντως ήταν άκρως θεαματικό αφού Σβεντ και Γκιλ συνεργάστηκαν για ένα alley oop κάρφωμα του Αμερικανού φόργουορντ.

Δείτε τη φάση...

WHAT A START @Shved23 throws it UP for Anthony Gill #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/GzwKKelUnY

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 14, 2019